Жительница Мурманска на проститутках заработала миллионы рублей

Накрыли жриц любви сотрудники полиции в сентябре прошлого года. Фото: Скриншот видео

46-летняя жительница Мурманска организовала в областном центре бордель, в который вовлекла семь девушек. Почти все "ночные бабочки" были местными. Как сообщает МВД России по Мурманской области, за восемь месяцев работы женщина заработала миллионы рублей.

- С целью организации незаконного бизнеса обвиняемая нашла девушек, которые бы оказывали интимные услуги за деньги, установила суммы вознаграждения, размер оплаты за оказание услуг, а также в целях привлечения клиентов распространила информацию о своей деятельности путем размещения объявлений в Интернете, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Проститутки встречались с клиентами в банях и саунах Мурманска, также хозяйка борделя сняла несколько квартир и даже отдавала под встречи свои личные квартиры. Накрыли жриц любви сотрудники полиции в сентябре прошлого года.

Точная сумма, которую заработала северянка на плотских утехах, пока не известна. Но речь идет о миллионах рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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