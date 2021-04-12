Жителя Мурманска ждет суд после угроз ножом и ограбления двух подростков

Обвиняемый свою вину признал полностью и возместил весь материальный ущерб. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний мурманчанин вечером 9 октября прошлого года напал на двух подростков. Пьяный мужчина сидел в парке имени О.П. Найденова, где заметил двух 15-летних юношей. Он остановил их и попросил дать мобильный телефон якобы для того, чтобы позвонить. Делая вид, что разговаривает по телефону, северянин завел молодых людей в безлюдное место.

- Угрожая ножом и применением насилия, злоумышленник потребовал от подростков передать ему личные вещи. Опасаясь за свое здоровье, мурманчане отдали ему свое имущество: телефон второго подростка, куртку одного из них и рюкзаки. Завладев похищенным, мужчина скрылся с места происшествия. Несовершеннолетние рассказали о случившемся родителям, которые обратились полицию. Мужчину задержали спустя несколько дней, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия". Обвиняемый свою вину признал полностью и возместил весь материальный ущерб на сумму 44 300 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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