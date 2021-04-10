Житель Кандалакши украл 522 литра дизельного топлива на своей работе

Мужчина потихоньку сливал дизельное топливо себе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в полицию Кандалакши поступило заявление о хищении 522 литров дизельного топлива на сумму 26 тысяч рублей. Следствие установило, что следы хищения ведут к одному из водителей предприятия.

- В ходе следствия установлено, что подозреваемый похищал дизельного топлива в течение двух месяцев. Осуществляя заправку автомобиля и оплачивая его заправочной картой предприятия, каждый раз часть топлива мужчина заливал в свои канистры. Похищенную солярку он продавал, а вырученные денежные средства тратил по своему усмотрению, - поясняет пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По материалам следствия известно, что подозреваемый знал о том, что машины оснащены системой контроля, но не верил в ее действенность и надеялся, что все останется неизвестным. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье 148 УК РФ – кража, минимальное наказание по которой штраф 80 тысяч рублей, максимальное - два года лишения свободы. Дело передано в суд.

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