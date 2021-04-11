В Кировске лже-сотрудник банка обманул мужчину на 950 тысяч рублей

Житель Кировска поверил мошенникам. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировске лже-сотрудник банка позвонил жителю города и сообщил о попытках списания денежных средств с его счета. Как сообщает МВД по Мурманской области, 47-летний мужчина поверил звонившему и перевел на его счет 950 тысяч рублей.

- Абонент предложил северянину следовать его инструкциям, а именно обналичить денежные средства с банковского счета и перевести их на абонентский номер, который он назовет. Введенный в заблуждение потерпевший, действуя по указанию неизвестного, осуществил переводы на 950 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянин не догадался, что это мошеннические действия ни когда снимал деньги в банкомате, ни когда переводил деньги на абонентский номер несколькими переводами. Как выяснило следствие, мошенники пользовались абонентскими номерами, зарегистрированными в Москве, Ростовской области и Республике Татарстан. После того, как потерпевший осознал факт мошенничества, он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по 3 статьи 159 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники обманули жителей Апатитов почти на полмиллиона рублей. Все они представлялись сотрудниками банков (Подробности)

Мошенники обманывают жителей Мурманской области, представляясь компанией «Новатэк». Северянам пытаются "продать" акции компании (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru