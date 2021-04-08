Дворы Мурманска: в каких дворах сделают ремонт в 2021 году

В 2021 году в Мурманске отремонтируют 42 двора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области приступают к ремонтам. Напомним: уже известен список домов, где заменят лифты. Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил начать ямочный ремонт. В ближайшее время стартует и ремонт дворов в Мурманске. По каким адресам он пройдет в 2021 году?

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут 42 двора областного центра.

Улица Академика Павлова, 9, 57, 59

Улица Академика Книповича, 9, 33 корп. 2;

Улица Александрова, 6, 8, 30 корп. 3;

Улица Александра Невского, 73;

Улица Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3;

Улица Генерала Журбы, 4;

Улица Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12;

Улица Крупской, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Улица Полярные Зори, 19;

Улица Челюскинцев, 31;

Улица Чумбарова-Лучинского, 18;

Улица Шмидта, 11;

Проезд Ивана Халатина, 4;

Кольский проспект, 2, 6;

Проспект Ленина, 46, 48, 50.

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