В каких домах Мурманской области в 2021 году заменят лифты: адреса

Ответить на этот вопрос «КП»-Мурманск» попросила региональный фонд капитального ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области на этой неделе дали старт кампании по замене лифтов в многоквартирных домах. Первый адрес, по которому уже начались работы, это улица Марата в Мурманске. Жителям региона интересно, где еще в 2021 году появятся лифты.

Ответить на этот вопрос "КП"-Мурманск" попросила региональный фонд капитального ремонта. И там предоставили нам список адресов.

Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 14 – 2 лифта;

Мурманск, пр. Ленина, д. 50 – 1 лифт;

Мурманск, ул. Марата, д. 23 – 1 лифт;

Мурманск, пер. Русанова, д. 1 – 2 лифта;

Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 3 – 1 лифт;

Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 9 – 1 лифт;

Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 5 – 2 лифта;

Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 2 – 2 лифта;

Североморск, ул. Северная Застава, д. 36 – 2 лифта;

Североморск, ул. Северная Застава, д. 38 – 2 лифта;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 13 – 1 лифт;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 14 – 1 лифт;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 20 – 1 лифт;

Североморск, ул. Флотских строителей, д. 3 – 2 лифта;

Североморск, ул. Инженерная, д. 5 – 3 лифта;

Мурмаши, ул. Советская, д. 35 – 2 лифта;

Ревда, ул. Умбозерская, д. 7 – 2 лифта.

Итого 17 многоквартирных домов и 28 лифтов.

Но, как сообщалось ранее, в этом году заменят оборудование и в дома, поставленных в график на 2022 год. Вот эти адреса:

Мончегорск, ул. Морошковая, д. 6 – 2 лифта;

Оленегорск, ул. Строительная, д. 30 – 1 лифт;

Оленегорск, ул. Пионерская, д. 8 – 1 лифт;

Оленегорск, ул. Пионерская, д. 9 – 1 лифт;

Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 11 – 2 лифта;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 15 – 2 лифта;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 16 – 2 лифта;

Североморск, ул. Адмирала Сизова, д. 7 – 1 лифт;

Североморск, ул. Гвардейская, д. 35 – 2 лифта;

Североморск, ул. Комсомольская, д. 16 – 2 лифта;

Кола, ул. Победы, д. 8 – 2 лифта;

Мурмаши, ул. Мира, д. 21 – 2 лифта.

Итого 12 домов и 20 лифтов.

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