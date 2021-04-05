Андрей Чибис о ямочном ремонте кирпичами: "Только попробуйте так сделать"

В Мурманской области приступают к ямочному ремонту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области сошедший снег обнажил ямы на дорогах. Водители уже жалуются, что пробивают колеса на дорогах, где надо объезжать то лужу, то дырку.

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил приступить к ямочному ремонту. Но с условиями.

- В прошлом году мы отошли от ремонта кирпичами. Я надеюсь, что ни у кого не хватит инициативы это делать. Только попробуйте это сделать. На этой неделе надо оперативном провести инвентаризацию и запустить работы по ремонту. Также, как только сухо станет, как погода позволит, надо нанести разметку на пешеходных переходах, особенно это важно сделать в Мурманске - там их как-будто нет, - поручил Андрей Чибис.

Еще одна задача для муниципалитетов - обрезать зеленые насаждения, которые загораживают знаки пешеходных переходов, чтобы северяне не боялись переходить дорогу, а водители не подводили себя под монастырь.

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