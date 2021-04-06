Семь мифов о капитальном ремонте в Мурманской области

Фото: МАРТИНОВИЧ Катерина

Региональная программа капитального ремонта действует уже 7 лет, но не все северяне все еще разобрались в ней. Вместе с Фондом капремонта развенчиваем семь самых частых заблуждений.

1. Платим много, а результата почти нет. Говорят, что у Фонда капремонта Мурманской области почти миллиард в «кубышке». Значит, деньги оседают у кого-то в карманах.

Распространенное заблуждение, что взносы на капремонт общего имущества многоквартирных домов идут на что угодно, только не на капитальный ремонт многоквартирных домов – на зарплату и премии сотрудникам и руководства. Однако это совсем не так. Деньги идут исключительно на разработку проектной документации и работы.

Что касается 1,215 миллиарда рублей на счетах Фонда, которые все обсуждают с декабря, то в отчете, опубликованном в соцсетях, отражены взносы и суммы в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии. Иными словами, часть этих денег не живые, на которые можно отремонтировать почти две сотни многоквартирных домов, а потенциальные, которые мы ожидаем получить от собственников помещений.

Большая часть суммы, 687,81 миллиона рублей, задолженность по взносам на капитальный ремонт собственников помещений (общекотловые счета). Эти деньги Фонд так и не получил, а соответственно и не может за счет них провести капитальный ремонт многоквартирных домов.

Фото: ЗАБИРОВ Антон

2. Дождаться работ по дому невозможно: даже если, например, потечет кровля, то раньше времени ничего не починят.

Ежегодные краткосрочные планы утверждены в рамках региональной программы. К сожалению, ни у регионального оператора, ни у министерства строительства Мурманской области нет полномочий вносить в нее изменения. Но понимая, что некоторые дома требует ремонта в первую очередь, при минстрое работает комиссия, которая рассматривает вопросы по актуализаци краткосрочной программы. В нее могут обратиться органы местного самоуправления или государственного жилищного надзора, УК и ТСЖ, собственники помещений. После детального изучения предоставленной информации и визуального осмотра многоквартирного дома комиссия выносит решение. Если капитальный ремонт необходим, то при наличии средств многоквартирный дом включают в краткосрочный план.

3. Делают все тяп-ляп, принимают с недоработками, поэтому потом ничего не переделать и работ по гарантии нет. Подрядчиков не контролируют.

За ходом и качеством выполнения работ строго следят специалисты строительного контроля и инженеры Фонда, которые еженедельно объезжают объекты и участвуют в приемке всех скрытых работ. Кроме того, контрактами предусмотрена 5-летняя гарантия: если в течение этого срока проявятся недочеты, то подрядчик обязан их устранить за свой счет. За сорванные сроки сдачи объекта подрядные организации также несут ответственность. В 2020 году штрафные санкции применили к порядка 20 подрядным организациям. Сумма штрафов варьировалась от 10 тысяч до 706 тысяч рублей.

4. Раз я плачу за капремонт, то мой дом должны привести в порядок «от» и «до»: заменить все окна, покрасить фасад, заменить кровлю, установить пандусы, сделать ремонт в подъезде.

На самом деле работы по капремонту включают замену лифтов и внутридомовых инженерных сетей, а также ремонт крыши, фасада, фундамента и подвала. Косметический ремонт подъезда, замена почтовых ящиков носят текущий характер и выполняются управляющими организациями за счет средств, собираемых по статье «ремонт и содержание общего имущества».

Фото: ЗАБИРОВ Антон

5. Если я живу в новом доме, то платить за капремонт не должен.

Даже новый дом со временем начинает нуждаться в капитальном ремонте. Работы это дорогостоящие, и нужно время, чтобы накопить на них нужную сумму. Поэтому согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта, возникает не позднее чем в течение пяти лет. Сегодня правительством Мурманской области принято включать новый дом в программу и начислять взносы на капитальный ремонт по истечению 5 лет с момента ввода его в эксплуатацию. Жильцы аварийных домов освобождены от взносов.

6. Если не оплачивать квитанции от Фонда, то ничего не будет.

В соответствии с ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ, все собственники помещений обязаны оплачивать взносы на капремонт. На сегодняшний день задолженность жителей Мурманской области составляет около 800 миллионов рублей. В 2020 году Фонд активизировал претензионно-исковую работу с должниками, в суд направили больше 14 тысяч исковых заявлений. Кроме того, с 2021 года будут начислять пенни за просроченные платежи. У должников есть возможность заключить соглашение о рассрочке накопленного долга. В 2020 году было заключено 247 таких соглашений.

7. Скоро программа капремонта закроется, и все накопленные деньги исчезнут.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов действует с 2014 по 2043 годы. За тем, чтобы она неукоснительно исполнялась и включенные в нее дома были сделаны качественно и в срок, строго следят Госжилинспекция и прокуратура.

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