Мурманчанка пыталась подловить знатоков "Что? Где? Когда?" вопросом про Тома Сойера

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-01T15:05:56+03:00

Но участники интеллектуального клуба оказались не так просты

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30 июня Первый канал показал 505 игру клуба "Что? Где? Когда?", в которой сыграла команда Алеся Мухина.

Одной из телезрительной, кому посчастливилось задать вопрос знатокам, стала мурманчанка Наталья Долгополова. Ее задачка выпала в 13 секторе.

- Его выручка, среди прочего, составила: яблоко, шесть хлопушек, рукоятка ножа, кусок мела, ключ, собачий ошейник. Кто он и что продавал? - спросила северянка у знатоков.

У тех интеллектуальная задачка не вызвала никакого труда: сразу после сигнала участники команды сказали, что это Том Сойер. И даже вспомнили, что в списке не хватает и других предметов, например, алебастровых шариков. Правильный ответ дал Николай Крапиль.

В итоге команда Алеся Мухина выиграла со счетом 6:4.

Напомним, в апреле этого года апатитчанин выиграл в "Что? Где? Когда?" 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU