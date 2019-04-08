2019-04-08T16:14:34+03:00
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Апатитчанин выиграл 90 тысяч рублей, поставив знатоков "Что? Где? Когда?" в тупик своим вопросом

Команда Андрея Козлова не поняла, зачем северянам нужна "мышка" [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Игра вышла в эфир 7 апреля 2019 года. Фото: скриншот видео.Игра вышла в эфир 7 апреля 2019 года. Фото: скриншот видео.
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Телеведущий, продюсер и режиссер Андрей Козлов ведет "Брейн-ринг" на НТВ, где принимает участие мурманская команда. При этом он сам возглавляет свою команду в игре "Что? Где? Когда?".

На другой кнопке, на Первом канале, он снова встретился с северянами в качестве капитана. Житель Апатитов Геннадий Алупов задал вопрос знатокам про необычный предмет, который назвал "мышкой". У команды Козлова он спросил, чем надо покормить "мышку и для чего она используется. Версии были разные от спиртометра до измерителя уровня снега. Предмет, похожий на черный кристалл, крутили в руках, смотрели, можно ли в него что-то налить.

Телезрители-победители 498 игры "Что? Где? Когда?".

Телезрители-победители 498 игры "Что? Где? Когда?".

Отвечать на вопрос доверили Алексею Капустину. Он рискнул предположить, что прибор используют для подводной ловли, но все оказалось намного интереснее. Геннадий Алупов наглядно показал, что делают с "мышкой". Оказалось, что ее грани смазывают разной смазкой и пускают по лыжне - проверить, какое вещество лучше подходит, чтобы лыжи идеально скользили.

Этот вопрос принес апатитчанину солидный выигрыш - 90 тысяч рублей.

Вопрос о "мышке" в "Что? Где? Когда?" от жителя Апатитов.Геннадий Алупов выиграл у знатоков 90 тысяч рублей. Видео: 1tv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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