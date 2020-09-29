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Вопрос пятилетней выдержки: Библиотекарь из Мурманска выиграла 60 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?»

Команда Кирилла Емелина не смогла ответить на вопрос Татьяны Ивановой об Иосифе Бродском
Елена МОЛОДЦОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Вопрос Татьяны Ивановой оказался не по зубам знатокам. Фото: Первый канал

Вопрос Татьяны Ивановой оказался не по зубам знатокам. Фото: Первый канал

Сотрудник библиотеки из Мурманска Татьяна Иванова, как и многие северяне, с детства любит смотреть передачи «Что? Где? Когда?». Правда, первая игра осенней серии преподнесла ей сюрприз. Еще бы! Ведь совершенно неожиданно для нее знатокам команды Кирилла Емелина – самой молодой в клубе – пришлось отвечать на вопрос мурманчанки.

- Вопрос на передачу прислать всегда хотелось, но я не придумывала его специально. Однажды, перечитывая своего любимого поэта Иосифа Бродского, вдруг подумала: какой замечательный образ. Так родился вопрос. Я проверила его на дяде – ответить он не смог, а вопрос ему понравился, но сказал, мол, ты еще сто лет не отправишь. Так, «волшебный пинок» был получен, - вспоминает Татьяна Иванова.

Это было в далеком 2015 году. Вместе с этим вопросом мурманчанка отправила на передачу еще два тоже по стихам и высказываниям Бродского. Первый вопрос сыграл в 2016 году и, как и дяде Татьяны, оказался не по зубам знатокам. И вот 27 сентября 2020 года телеведущий задал второй, отметив, что это, пожалуй, самое сложное задание этой игры:

- «Присутствие их суть отсутствия, и бытие – лишь следствие небытия». О чем это сказал Иосиф Бродский?

Спустя минуту знатоки предположили, что речь идет о знаках препинания. Но они ошиблись – великий поэт имел в виду звезды, а Татьяна Иванова одержала победу и заработала 60 тысяч рублей.

Кстати, в архиве вопросов где-то пылится третий вопрос северянки. Возможно, что и он окажется, победоносным, как и два предыдущих.

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