Журналист из Апатитов выиграла 80 тысяч у знатоков «Что? Где? Когда?»

14 Апр 2020 2020-04-14T09:44:00+03:00

Журналист из Апатитов поставила в тупик знатоков Московского клуба "Что? Где? Когда?". Фото: Первый канал

За три с половиной года Анна Тетерина отправила на передачу около 300 вопросов

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Сразу две жительницы Апатитов попытались взять штурмом передачу «Что? Где? Когда?» в эфире «Первого канала» 12 апреля. Журналист из Апатитов Анна Тетерина смотрела его всей семьей. Интрига сохранялась долго - ее вопрос знатокам выпал лишь в восьмом раунде.

- От волнительного ожидания у меня сводило живот и вот долгожданные слова: «Против вас играет журналист Анна Тетерина», - признает северянка.

Вопрос апатитчанки касался фразы армянского шахматиста Ашота Наданяна об анонимности. К своей цели - одержать победу над знатоками - апатитчанка шла 3,5 года, отправив за это время в клубы около трехсот вопросов. Долгое ожидание было оправдано с лихвой: Анна Тетерина не только выиграла 80 тысяч рублей, ее вопрос был признан лучшим.

- На победу отреагировали эмоционально - сбылась моя мечта, а потом долго не могла уснуть. Звонки и смс от близких и друзей с поздравлениями шли бесконечным потоком, - говорит победительница.

А вот еще одной жительнице Апатитов Ирине Литвиной повезло меньше. Загадку «Рогат, но не бык. Пищу хватает, но не глотает» знатоки угадали сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU