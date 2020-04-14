Журналист из Апатитов выиграла 80 тысяч у знатоков «Что? Где? Когда?»
Сразу две жительницы Апатитов попытались взять штурмом передачу «Что? Где? Когда?» в эфире «Первого канала» 12 апреля. Журналист из Апатитов Анна Тетерина смотрела его всей семьей. Интрига сохранялась долго - ее вопрос знатокам выпал лишь в восьмом раунде.
- От волнительного ожидания у меня сводило живот и вот долгожданные слова: «Против вас играет журналист Анна Тетерина», - признает северянка.
Вопрос апатитчанки касался фразы армянского шахматиста Ашота Наданяна об анонимности. К своей цели - одержать победу над знатоками - апатитчанка шла 3,5 года, отправив за это время в клубы около трехсот вопросов. Долгое ожидание было оправдано с лихвой: Анна Тетерина не только выиграла 80 тысяч рублей, ее вопрос был признан лучшим.
- На победу отреагировали эмоционально - сбылась моя мечта, а потом долго не могла уснуть. Звонки и смс от близких и друзей с поздравлениями шли бесконечным потоком, - говорит победительница.
А вот еще одной жительнице Апатитов Ирине Литвиной повезло меньше. Загадку «Рогат, но не бык. Пищу хватает, но не глотает» знатоки угадали сразу.
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ИСТОЧНИК KP.RU