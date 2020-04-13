2020-04-13T15:55:48+03:00
Дом. Семья

Спасатели сняли с Кукисвумчорра собаку, оставленную на вершине беспечным сноубордистом

Замерзающую на склоне собаку заметил в бинокль житель Кировска и забил тревогу
Елена МОЛОДЦОВА
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Помощь пришла вовремя, и собака изрядна замерзшая теперь в тепле. Фото: Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга"Помощь пришла вовремя, и собака изрядна замерзшая теперь в тепле. Фото: Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга"
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Капризы северной весны особенно опасны, если ты оказываешься в горах один и не можешь позвать на помощь. Прогулка на Кукисвумчорр вместе с хозяином-сноубордистом едва не закончилась для пса дворянских кровей печально.

- Сноубордист, который 10 апреля спускался с этого склона горы с собакой, вернись и забери собаку с повреждением, она не может спуститься второй день, - забил тревогу житель Кировска Евгений Усанин, который разглядел в бинокль замерзающее на склоне животное.

Тут же на беду хвостатого откликнулись спасатели. Утром 12 апреля сотрудник ГО и ЧС администрации Кировска Александр Архиреев, сотрудник городского МЧС Иван Зайцев и альпинист Кирилл Иванов поднялись на вершину и спустили вниз беднягу. А уже днем разыгралась очередная метель, которую пес вряд ли бы смог пережить один на горе.

- У подножия горы собаку ждал хозяин. Он утверждает, что искал ее, - рассказывает зоозащитница Евгения Курепова. – В ветклинике в Апатитах сказали, что собака застужена, но травм никаких нет. Выписали таблетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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