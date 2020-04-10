2020-04-10T08:51:31+03:00
Дом. Семья

Бездомные собаки нападают на кольчатых нерп в Кандалакшском заливе

Жертвами дворняг становятся и взрослые особи, и малыши тюленей
Наталья ЛОБАНОВА
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Ластоногим грозит опасность, если ситуацию пустить на самотек.Ластоногим грозит опасность, если ситуацию пустить на самотек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бродячие псы в поисках пропитания дошли до того, что начали нападать на кольчатых нерп, которые, к слову, занесены в Красную книгу России. Беднягам, обитающим на льду Кандалакшского залива, угрожает смертельная опасность.

- Ежегодно в январе-мае регистрируются случаи нападения безнадзорных собак на тюленей. Чаще всего охота подобного рода заканчивается для ластоногих плачевно. Жертвами собак, в основном, становятся кольчатые нерпы, как взрослые, так и детеныши. Атаки псов наблюдаются на заливе против устья реки Нивы, а также на территории, покрытой льдом, около отводящего канала Нивских ГЭС, там, где всегда есть полынья, - сообщают в официальной группе Кандалакшского природного заповедника в соцсетях.

Очевидцы не раз уже наблюдали за стаями собак, которые прочесывали лед Кандалакшского залива. Единственное, что там могут искать собаки, – это нерпята.

- Самое ужасное, что это явление становится обычным делом. Собаки чувствуют себя полными хозяевами на территории водоема. Очень не хотелось бы думать, что четвероногие хвостатые разбойники становятся постоянным видом фауны Кандалакшского заповедника. Но так может случиться, если срочно не заняться сокращением поголовья бездомных собак в населенных пунктах и контролем хозяев за своими домашними питомцами, - отмечают в заповеднике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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