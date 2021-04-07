Администрация Мурманска: информацию о ремонте "Рябиной аллеи" неправильно поняли

В администрации Мурманска сообщают, что информацию о грядущем ремонте неверно поняли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снег растаял и обнажил все, что успела испортил зима. Например, ямы на дорогах - губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил приступить к ямочному ремонту.

А еще внимательные мурманчане рассмотрели на сайте закупок документы на благоустройство бульвара у школы №1 на улице Капитана Буркова. Горожане больше знают ее как "Рябиновую аллею", появилась она в 2014 году. На работы, включающие замену плитки планируется потратить почти 17 миллионов рублей.

У многих такие планы вызвали недоумение, ведь работы, в том числе и по пешеходным дорожкам, велись в 2019 году. Неужели материалы были такие некачественные, а работы плохие, что надо переделывать?

В администрации Мурманска сообщают, что информацию о грядущем ремонте неверно поняли.

- В 2019 году ремонт был проведен в сквере на улице Буркова - обновление коснулось пешеходных дорожек, расположенных вдоль школы № 1 и детской площадки. Площадь этой зоны составляет 669 квадратных метров. В весенне-летний период 2021 года будет проведен текущий ремонт бульвара по улице Буркова - центральной пешеходной зоны, от улицы Буркова до улицы Полярные Зори, площадью 2023 квадратных метра, - уточнили в администрации Мурманска.

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