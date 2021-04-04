На свалке под Кандалакшей бродит медведь

Медведя видели на свалке у Кандалакши. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В берлогах медведям уже спать сыро, да и голодно, поэтому они просыпаются и выходят в лес в поисках еды. А если там ее нет, то выходят к легкодоступным столовым - свалкам в населенных пунктах.

- Подписчики сообщили нам о том, что вблизи Кандалакши бродит медведь. Лесной хищник, по словам очевидцев, был замечен около городской свалки. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Но в любом случае стоит быть осторожнее, - пишет паблик "Кандалакша онлайн".

Напомним, что ранее жители Алакуртти сообщили о стае волков, бегающей рядом с поселком. Хищники задрали лося в лесу рядом с жилыми домами.

А в соседней Карелии по улицам Петрозаводска и вовсе бегала рысь. Годовалый самец вышел к людям в поисках легкой еды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дороге Оленегорск-Мурманск перед машиной выскочил лось. Водитель вовремя увидел животное [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru