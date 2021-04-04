На дороге Оленегорск-Мурманск перед машиной выскочил лось

Лоси часто выходят на дорогу перед машинами в Мурманской области. Фото: Павел КЛОКОВ

Осенью лоси становятся особенно опасными для водителей - у сохатых начинается гон и они часто выскакивают на дороги. Но и в любое другое время года эти животные могут доставить проблем автолюбителям.

Один из водителей поделился в группе "Мурманск ДТП ЧП" видео, как на дороге Оленегорск-Мурманск перед машиной на проезжую часть вышел лось. К счастью, животное пробежало не прямо перед авто, а за несколько метров перед ним, поэтому водитель успел сбросить скорость. Многие северяне оценили то, что сохатый спокойно вышел из леса.

- Посмотрел налево, посмотрел направо и спокойно перешел. Будь как лось! - комментирует видео Антон Владимиров.

Северянам советуют аккуратно ездить по заполярным дорогам, ведь часто рогатые так быстро оказываются перед машинами, что водители не успевают среагировать.

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