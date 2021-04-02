В Мурманской области постепенно просыпаются медведи

В прошлом году лето, как вы помните, было теплым, поэтому медведи не выходили к поселкам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна приходит на Кольский полуостров, и все чаще появляются сообщения от рыбаков, что встречаются следы медведей. Редакция «КП» пообщалась с начальником отдела Госохотнадзора, Дмитрием Каском о том, что нам ждать от косолапых в этом году.

- Сейчас идет активное таяние снега, и это будит медведей – им мокро. Но если начнутся заморозки – они могут снова уйти в спячку. – рассказывает редакции «КП» Дмитрий Каск. – первое время после пробуждения они разрывают муравейники, питаются растительной пищей, падаль находят. Все зависит от того, каким будет лето.

В прошлом году лето, как вы помните, было теплым, поэтому медведи не выходили к поселкам. Госохотнадзор отстрелил всего двух опасных особей. А вот позапрошлое холодное лето 2019 унесло 24 мишки, которые повадились кормиться у поселков.

- Сейчас, когда пришло время медведям просыпаться, мы не выезжаем на каждый сигнал. Только если возникает опасность для людей. Но самостоятельно отгонять медведей не стоит и стрелять тоже. Лучше сообщить в Госохотнадзор, - пояснил Дмитрий Каск.

У косолапых свои ареалы обитания, в радиусе 80 километров, - они поделили область между собой, поэтому бояться особых скоплений медведей в одном месте не стоит. Возможные выходы медведей к людям намечаются на июнь-июль, и то, если лето будет холодным. Сейчас у популяции медведей периодический спад численности, поэтому особых поводов для беспокойства нет.

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