Под Алакуртти стая волков задрала лося

Стая волков задрала лося. Фото: Елена Еленкина

Северяне часто сталкиваются с дикими животными, все-таки города тесно стоят к лесам, природа - наш сосед.

Так, рядом с Алакуртти бегает стая волков. На людей не нападает, но добычу ищет.

- Стая загнала лося. Накормились и оставили тушу. И вот уже третий день кормятся дикие собаки и вороны. Это те кого мы видели, - написала в группе "Кандалакша онлайн" Елена Еленкина.

Напомним: на дороге Оленегорск-Мурманск перед машиной выскочил лось. Водитель вовремя увидел животное и успел с ним разминуться.

Также в Мурманской области уже просыпаются медведи. Правда, пока они хоть и голодны, но осторожны: к населенным пунктам стараются не приближаться, разве что подойти к окраинам. Но все же, если будет опасность, что волки или мишки стали попадаться на глаза людям, стоит позвонить в охотнадзор.

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