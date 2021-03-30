В Петрозаводске поймали бегавшую по улицам рысь

Годовалый самец рыси не боялся людей и машин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По улицам Петрозаводска… нет, не слона водили, а рысь бегала. Заприметили ее на улице Зайцева, где хищник гулял по местной авторазборке, лавируя между старыми машинами и запчастями.

Рабочие не преминули достать телефоны, чтобы сфотографировать лесную кошку. А потом позвонили в полицию: мол, тут рысь, симпатичная, но опасная. На место сразу поехали сотрудники минприроды Карелии. Рысь занесена в республиканскую Красную книгу, поэтому к таким животным подход особый.

- Это был самец, ему около года. Вырос почти до размера взрослой особи, а опыта жизненного не набрался. Вот и вышел к людям. Вообще за эту зиму рыси уже восемь раз выходили в населенные пункты республики. Зима снежная, морозы стояли суровые, поэтому и идут в города и деревни в поисках легкой еды. На людей не нападают, но кошек едят, могут охотиться на птиц и мелких собак, которые без хозяев бегают. Мы всех пытаемся отловить аккуратно. Этого самца хотели сначала усыпить при помощи специальных препаратов, но не получилось – ловили так. Сначала сетью, потом в клетку, осторожно, чтобы не повредить, - рассказали «КП» в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Сейчас рысь находится под присмотром ветеринаров, которые проверят ее на гельминтов, а потом выпустят на волю.

Весной 2019 года в Кировске Мурманской области маленькую рысь, испугавшуюся людей с телефонами, разорвали собаки. А прошлым летом в Териберке медведица прошлась по туристке, которая не заметила животное.

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