В Мурманской области появилась новая площадка для жалоб на несанкционированные свалки

ЦУР будет направлять задачи ответственным ведомства и контролировать их исполнение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна - это не только цветы под ногами. Снег тает и обнажается все то, что всю зиму пряталось под белым одеялом. И чаще всего это горы мусора. Конечно, субботники не горами, неравнодушные северяне скоро наведут порядок, но что делать, если мусора так много, что вручную не справится?

О залежах мусора можно и нужно сообщать в надзорные и профильные органы. Ведь мало просто убрать хлам, чаще всего надо найти и наказать того, кто его втихую выкинул - чтобы больше так не делал. Теперь в Мурманской области появилась новая площадка для таких жалоб. Центр экологических инициатив "Чистая Арктика" и Центр управления регионом подписали соглашение о сотрудничестве.

- Уважаемые эко-активисты! Теперь вы можете направлять обращения о незаконных свалках и других нарушениях, несущих угрозу окружающей среде в "Чистую Арктику" на электронный адрес cleanarctic51@gmail.com или в сообщения группы! Обращения будут фиксироваться и передаваться в ЦУР данная информация о нарушениях в сфере природоохранного законодательства, - сообщили представители "Чистой Арктики".

А ЦУР уже будет направлять задачи ответственным ведомства и контролировать их исполнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отрезанные от цивилизации: жители ЗАТО Островной смотрят на пустые полки в магазинах из-за застрявшей во льдах «Клавдии Еланской». Теплоход почти на месяц задержался из-за ремонта и ледовой обстановки [видео] (Подробности)

Школа в Североморске заплатит за сломанную руку ученицы 365 тысяч рублей. Из-за травмы девочка перенесла две операции (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru