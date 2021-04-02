Школа в Североморске заплатит за сломанную руку ученицы 365 тысяч рублей

Школьница перенесла две операции, мучилась от перевязок и уколов, плохо спала из-за боли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За здоровье учеников, пока они находятся в школе, отвечают педагоги и руководство общеобразовательного учреждения. И если не доглядели - жди последствий.

Неприятность произошла в школе №12 Североморска в январе 2020 года. После третьего урока ученики одного из начальных классов вышли на улицу. Пострадавшая дурачилась с мальчиком, он неаккуратно себя повел и повредил ей руку. Позже у врача выяснилось, что у девочки сломана рука со смещением. Это расценили как тяжкий вред здоровью.

Школьница перенесла две операции, мучилась от перевязок и уколов, плохо спала из-за боли. Родители, глядя на мучения дочери, обратились в суд. Тот признал виновной в случившемся учительницу начального класса.

- Школа №12 Североморска заплатит компенсацию в размере 330000 рублей за вред, причиненный ученице по вине ее одноклассника на территории школы после уроков. В данном деле суд применил позицию, озвученную Верховным судом РФ, согласно которой за вред, причиненный ученику, отвечает учебное учреждение, если такой вред причинен на территории школы не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего занятия. Родители непосредственного виновника в причинении вреда при этом платить не обязаны, - рассказал адвокат семьи девочки Иван Шеин.

Вместе со всеми судебными издержками сумма, которую должна выплатить школа, составляет почти 365 тысяч рублей.

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