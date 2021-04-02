В Мурманской области распустились первые цветы

Прямо под ногами появляются маленькие солнышки - цветы мать-и-мачехи. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Весну мы ждали долго, но это того стоило - она пришла ласковая. Конечно, переходы через ноль еще будут. Да и мокрый снег - суровая реальность. Но все же в этом году зимнюю одежду можно убрать в шкаф чуть раньше, чем обычно.

А еще прямо под ногами появляются маленькие солнышки - цветы мать-и-мачехи. Их, например, уже разглядели среди коричневой позапрошлой травы в Кандалакше.

- Появились первые весенние цветы. Яркие желтые шапочки мать-и-мачехи появились на первых проталинках, - рассказали в Кандалакшском заповеднике.

Где искать эти солнышки? Прежде всего на теплых участках, например, теплотрассах, у домов, колодцев систем отопления. И лучше всего просто смотреть, а не срывать. Ведь первые весенние цветы очень нежные, и пусть лучше радует глаз, скрашивая то, что обнаружилось после схода снега: окурки, последствия выгулов собак и другой мусор.

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