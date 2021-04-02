Из Мурманска в Анапу до конца лета будет ежедневно курсировать поезд

Билеты уже можно приобрести. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна - самое время задуматься о летнем отпуске и путешествиях к морю. Так, из Мурманска в Анапу и обратно начнет курсировать поезд, который будет ходить ежедневно все лето, начиная с 28 мая.

- Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает поезд № 293/294 сообщением Мурманск – Анапа отправлением из Мурманска с 28 мая по 30 августа 2021 года в 16.05 ежедневно. Прибытие в Анапу - в 11.22, отправление оттуда - в 18.05 с 31 мая по 2 сентября ежедневно, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так как открылся вокзальный комплекс Восточный терминал Черкизово, поезда будут следовать туда и обратно через этот остановочный пункт Москвы вместо станции Москва-Курская.

Билеты на поезд уже можно купить на официальном сайте «РЖД». Стоимость плацкартного места - от 6,5 тысяч рублей, а купе - от 9,3 тысяч рублей.

Не стоить забывать, что коронавирус все еще никуда не ушел. А потому все составы поездов проходят обязательную санобработку с применением обеззараживающих моющих средств. Современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Пассажирам рекомендуют использовать маски и перчатки в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.

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