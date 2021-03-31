Мозг и нервная система Заполярья: как в Мурманской области работает Центр управления регионом

Инвестиционный портал Мурманской области обеспечивает взаимодействие инвесторов с органами власти. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сердце региона – это, пожалуй, его промышленность, сельское хозяйство (в случае с Мурманской областью еще и рыбный промысел), душа – люди. А где находится мозг? На этот вопрос мы можем дать точный ответ и даже в виде адреса – на улице Самойловой, 5 в Мурманске. Здесь в ноябре 2020 года открылся Центр управления регионом (ЦУР).

ПРОЩЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ

Создать ЦУРы во всех субъектах страны распорядился президент Владимир Путин. Срок был поставлен конкретный – не позже 1 декабря прошлого года, а в качестве примера предложили взять успешный опыт Москвы.

В Мурманской области с задачей справились успешно, ЦУР, словно мельничное колесо, крутится все сильнее. Но как этот мозг работает и что из себя представляет? Открываем двери центра и посмотрим на него изнутри.

Строго говоря, есть два ЦУРа: большой и малый. Получилось так потому, что в Мурманской области курс на цифровизацию и чтобы процесс общения власти и жителей был проще и прозрачнее. Ведь эпоха, когда проблема решалась только после написания вороха бумаг во всевозможные инстанции постепенно уходит. Мы уже одной ногой в эпохе, когда сообщение в «ВКонтакте» помогает очистить кровлю от сосулек или убрать мусор во дворе.

ЦУР Мурманской области начал свою работу в ноябре 2020 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Наша работа строится на трех больших блоках. Первый – взаимодействие с жителями: с 2019 года работает портал «Наш Север», через который поступают жалобы, также через системы инцидент-менеджмента обрабатываются сообщения из социальных сетей, недавно заработала платформа обратной связи на Госуслугах. Второй блок – это отраслевая цифровизация. Есть топ проблем, с которым надо работать на системном уровне: это внутренние системы уборки территорий, интеллектуальная транспортная система, «Безопасный город». И третий блок –взаимодействие с сообществами, например, образовательные проекты, - рассказывает заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

РАДИ ПОЛЬЗЫ

Всего в Мурманской области внедрили уже 15 отраслевых региональных информационных систем. Так, интеллектуальная транспортная система позволяет в режиме реального времени отслеживать движения транспорта, анализировать, почему на каких-то маршрутах возникают проблемы. Полезный результат от этого есть: например, северяне жаловались, что автобус «Мурманск – Шонгуй» не приходит вовремя. Благодаря аналитике стало понятно, что происходит это из-за пробок на Кильдинском посту, где останавливали транспорта во время действия плана «Перехват».

«Большой брат» - это система мониторинга уборки территории. Раньше управляющие компании и коммунальные службы муниципалитетов отправляли технику и людей на борьбу с последствиями снегопадов, доверяя на слово, что задача будет сделана быстро и четко. Бывало, и не раз, что водители снегоуборочной техники, говорили, что прошли маршрут, а на деле халтурили или ехали на шабашку. Сейчас об этом можно забыть. Через специальную систему можно отследить все перемещения конкретной машины за любой промежуток времени. Более того, отображается даже время, с которой она ехала. Если слишком медленно или быстро, значит, уборки не было.

- Через специальное приложение можно оперативно назначать задания. Они часто назначаются по жалобам жителей, хотя не стоит забывать и про плановую работу. В конце февраля и начале марта был сумасшедший дом, когда из-за снегопадов жалоб было очень много. Обычно они поступают сотрудникам администраций муниципалитетов, которые отвечают за обработку сообщений граждан, те должны определить, кому передать задание, ведь за разные участки одной дороги могут отвечать разные стороны от администрации до управляющей компании. И не всегда реакция была оперативная. Благодаря обработке сообщений в ЦУРе все получается гораздо быстрее. Оператор может следить за тем, чтобы направить машину, убирающую двор, в соседний, где есть проблема, - отмечает Александра Никипелова.

Благодаря системе можно наблюдать за уборкой городов от снега. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

ПОЛУЧИТЬ ОТКЛИК

При этом важно не только убрать, а держать связь с жителями. Ведь они должны видеть, что их слова не ушли в пустоту. Благодаря системе оператор может оперативно увидеть, решили ли проблему или уборка запланирована на ближайшее время. И сообщить об этом. К слову, по закону, на обращения граждан отвечать власти могут 30 дней, но реакция на уборку снега по жалобе через «Наш Север» должна быть в течение двух дней, на другие – в течение недели.

- Если в течение этого срока убрать снег не получается, то ответственные стороны должны хотя бы представить ответ, когда проблему решат, - говорит руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

К слову, портал «Наш Север» - это то, чем наш регион гордится, потому что такие способы источники общения есть далеко не во всех субъектах, а где есть, не пользуется популярностью у жителей. У нас же это не просто портал для жалоб. На нем можно посмотреть, какие проекты будут реализовываться в регионе (например, как будет выглядеть сквер, который сделают этим летом), предложить свою идею, В планах – разместить видеонаблюдение за воплощением проекта. Также можно отследить все плановые и неплановые отключения коммунальных благ. И через «Наш Север» можно наблюдать за тем, как проходит уборка населенных пунктов. К слову, жалобу на портале можно скрыть от глаз других. Особенно это важно, когда проходит информация про здравоохранение – не всем хочется посвящать окружающих в свои проблемы со здоровьем.

Впрочем, многих удобнее разместить крик души в социальных сетях. И так тоже можно! Аналитическая система анализирует сообщения по ключевым словам – тэгам (например, «снег», «грязь», «министерство образования»), а далее собирает их для работы инцидент-менеджмента. Правда, пока охвачены не все соцсети, а только «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

- С такими сообщениями работать сложнее, потому что в них часто не так много конкретики, как эмоциональной окраски. Нет конкретных адресов. Но с такой информацией мы тоже работаем, - уточняет Алексей Медведев.

Важное направление в работе ЦУРа - контроль за работой с обращениями северян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Система инцидент-менеджмента закрыта для общего доступа. Он есть только у тех лиц, которые непосредственно участвуют в работе с сообщениями, например, у представителей ЦУРа, министерств, комитетов. Важная роль у модераторов, которые как режиссеры следят за тем, чтобы спектакль не стал драмой и все актеры сыграли как надо, не затянули ответ.

Благодаря ЦУРу и его системам работа с жалобами стала гораздо быстрее. Хотя от формальностей все еще не уйти. Например, оставить сообщение на «Нашем Севере» можно только после регистрации. Пройти ее можно разными способами, но для некоторых ведомств, например, Госжилинспекции (а она, ожидаемо, получает сотни жалоб), важно, чтобы пользователи регистрировались через ЕСИА.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ЦУР – организм живой и будет развиваться. Большой шаг вперед – внедрение региональной платформы видеонаблюдения. Для нее устанавливаются новые камеры, которые будут объединение в одно всевидящее око с муниципальными камерами. Зачем оно нужно? Чтобы, например, быстрее расследовать преступления, искать преступников, ведь в регионе будет развита система распознавания лиц и детекторы движения.

На стадии развития находится региональная платформа видеонаблюдения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Что еще есть в мозге региона? Для тех, кто хочет путешествовать по Мурманской области, развивают туристический портал. А для будущих инвесторов первой в Арктике территории опережающего развития и Арктической зоны – инвестиционный портал.

- Это был один из первых продуктов, который внедрялся параллельно с порталом «Наш Север». Привлечение инвесторов – одно из приоритетных направлений в деятельности правительства Мурманской области. Нашей задачей было создать информационный ресурс для взаимодействия инвесторов с органами власти, прежде всего – с Корпорацией развития. Все запросы обрабатываются внутри портала. На нем есть инвестиционная карта, на которой отображаются все свободные площадки. Можно посмотреть данные о проектах и через личный кабинет направить заявку, - продолжает рассказ Александра Никипелова.

В здании ЦУРа работают разработчики, которые следят за тем, чтобы все система работали не только бесперебойно, но и вместе. Все они не должны быть оторваны друг от друга. ЦУР – это единая нервная система, в которой если возникаем импульс, то он должен пройти по всем линиям. А еще важная задача – защитить мозг региона.

- Для обеспечения безопасности отраслевых систем от атак и сохранения персональных данных используются защищенные каналы связи. Каждый регион имеет свои наработки в области защиты информации, обрабатываемой ведомствами. Безопасность общероссийских ресурсов обеспечивает федеральное Министерство цифры, - уточняют в правительстве Мурманской области.

За цифровизацией безусловное будущее. Пандемия 2020 года показала нам четко, что реальный мир без виртуального уже существовать вряд ли сможет. И центры управления регионом должны подружить эти два мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр цифрового развития Мурманской области временно стала голограммой. Зинаида Разживина перенеслась в необычном образе в Центр управления регионом (Подробности)

Центр управления регионом Мурманской области проверяет качество решений по жалобам северян. Больше всего поступает жалоб на уборку снега и неочищенные кровли (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru