В Мурманске в ДТП пострадал пассажир такси

Авария случилась днем 1 апреля. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Иногда бывает безопаснее ходить пешком, чем добираться куда-либо на транспорте. Даже автобусы подводят - то загораются, то в остановку врезаются.

А сегодня, 1 апреля, в ДТП попало такси. Правда, не по своей вине. Пассажир такую "шутку" со здоровьем точно не оценил.

- 1 апреля в 12.50 водитель автомобиля BMW, двигаясь по Верхне-Ростинскому шоссе в районе дома 51/1 в сторону Восточно-Объездной дороги, отвлекся и допустил столкновение с такси (автомобиль Renault), который двигался впереди. В аварии пострадал пассажир последней иномарки. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По предварительным данным, водитель отвлекся на телефон. Напомним: в Дровяном у "ГАЗели" отлетело колесо и выстрелило в Lexus. Авария обошлась без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж устроившей смертельное ДТП Светланы Скачинской тоже пойдет под суд. Алексея Скачинского будут судить за оставление места ДТП (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru