ДТП в Дровяном: у "ГАЗели" отлетело колесо и выстрелило в Lexus

Водитель говорит, что "Газель" регулярно проходит проверку. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

30 марта в Мурманской области произошло не совсем обычное ДТП. У "ГАЗели" на полном ходу отлетело заднее колесо, которое угодило прямиком в проезжавший мимо Lexus. Авария случилась после нового моста в сторону Дровяного.

На видеоролике, которые опубликовали в паблике "ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска", слышно как водитель отечественного авто утверждает, что машина регулярно проходит проверку. Так ли это на самом деле, мы не знаем, однако когда колеса разлетаются по сторонам, не выполняя свою основную функцию под названием "катиться по дороге", о безопасности говорить не приходится.

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручением УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Напомним: в Мурманске на Ленинградке перевернулся грузовик. Правая полоса для движения недоступна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коле на машину с людьми упала наледь с крыши жилого дома. Следователи начали проверку управляющей компании, отвечающей за здание (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru