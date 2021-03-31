Муж устроившей смертельное ДТП Светланы Скачинской тоже пойдет под суд

Первое судебное заседание должно было состояться 19 марта, но Скачинский не пришел на него. Фото: vk.com/kandvkurse

В конце декабря Апатитский городской суд вынес приговор Светлане Скачинской, которая в мае 2020 года устроила смертельное ДТП. Она села пьяной за руль, не справилась с управлением, когда уходила от преследования сотрудниками ДПС, и врезалась в машину с 20-летним Сергеем Марченковым за рулем. Молодой человек погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, бывшая на пассажирском сидении, прикована к кровати из-за серьезных травм.

За аварию Светлана Скачинская получила семь лет исправительной колонии общего режима, обжаловать приговор она не стала.

Теперь же Апатитский городской суд рассмотрит дело ее мужа - Алексея Скачинского. Его обвиняют по части 2 статьи 12.27 КоАП " Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Первое судебное заседание должно было состояться 19 марта, но Скачинский не пришел на него.

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