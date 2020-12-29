29 декабря Апатитский городской суд вынес приговор по делу 37-летней Светланы Скачинской.Напомним: 37-летняя бизнесвумен из Апатитов 23 мая этого года села за руль своего Mitsubishi Pajero. Ее странное вождение заметили сотрудники ДПС, но на требование остановиться женщина отреагировала своеобразно - только сильнее вдавила педаль газа. На скорости в 150 км/ч иномарка вылетела на путепровод, где врезалась в SsangYong.За рулем корейской машины сидел 20-летний Сергей Марченков. От удара его вдавило в задние сидения, парень погиб на месте. В тот день он ехал на местную ТЭЦ, где подрабатывал, по совету матери - хотел посмотреть, скоро ли понадобится его помощь. Кстати, машину Сергею подарили родители на день рождения, хотели порадовать сына. На переднем пассажирском сидении рядом с Сергеем сидела его 18-летняя девушка Виктория Смирнова. Ее после столкновения выбросило через лобовое стекло на асфальт. Девушка выжила, но несколько месяцев провела в коме, а теперь прикована к кровати, и на реабилитацию апатитчанки нужны миллионы рублей.Светлана Скачинская в момент аварии была так пьяна, что не понимала, что произошло. Перед тем, как поехать домой, она сначала выпила пиво с друзьями на турбазе, потом поехала к знакомым, где подегустировала коньячку. Как друзья не отговаривали бизнезвумен вызвать такси, она решила рулить сама.Светлана в аварии пострадала меньше всех, хотя и переломала ноги. Когда спасатели вырезали ее из машины, на место ДТП уже приехала мама Сергея Елена Колычева. Когда убитая горем женщина спросила, что же та натворила, Светлана ухмыльнулась и показала средний палец. А потом, уже на трезвую голову, утверждала, что не помнит такого.- Я средний палец не помню, я вообще была в шоковом состоянии. Не знаю, это ли я хотела показать. На следующий день, когда пришла в себя, первым делом спросила, что произошло, кто был в машине, что с ними случилось. Наверное, еще нет осознания того, что произошло, оно приходит постепенно, - говорит виновница аварии.Светлану долго уговаривали извиниться перед семьями Сергея и Вики. Сначала она говорила, что пыталась позвонить Елене, но та не брала трубку, потом попробовала попросить прощения на передаче у Андрея Малахова. Но даже на суде, когда женщины увидели друг друга на расстоянии меньше двух метров, Светлана пряталась глаза.Кстати, к первому заседанию она успела развестись с мужем. Многие увидели в это попытку отсрочить наказание, так как у женщины есть несовершеннолетняя дочь. Об отсрочке ходатайствовала и защита, якобы апатитчанке надо долечиться. Хотя Сама Светлана уверяла, что понимает весь ужас своего поступка и готова понести наказание.При этом она пыталась уменьшить сумму иска о возмещении материального вреда.- Почему я должна платить за элитный гроб? Можно было и другой взять, - заявила Скачинская на суде, говоря о похоронах Сергея.Семья парня была согласна на любой срок для той, из-за кого умер молодой и красивый студент, но главное, чтобы без отсрочки. Так и вышло.Светлану Скачинскую обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).- Осужденная вину в совершении преступления признала полностью. Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, виновнице ДТП назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПетицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек. Женщина, севшая за руль пьяной, погубила молодого парня (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru