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Виновница смертельного ДТП в Апатитах 23 мая: "Я не помню, как показала матери погибшего средний палец"

Светлана Скачинская рассказала, как села за руль пьяной и какое наказание готова принять
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Больше четырех месяцев прошло с момента страшной аварии на путепроводе в Апатитах. Напомним: 23 мая 32-летняя Светлана Скачинская на своем Mitsubishi Pajero врезалась в SsangYong, за рулем которого был 20-летний Сергей Марченков. Женщина была очень пьяна и уходила от преследования сотрудниками ДПС. Сергей погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, которая была на пассажирском сидении, вылетела через стекло на дорогу, сейчас ей требуется дорогостоящее лечение. Сама Светлана получила множественные переломы, в том числе таза и открытый левой ноги.

Против водителя возбудили уголовное дело, сейчас его расследование завершено, материалы готовятся к передаче в суд после прокурорской проверки. Родные Сергея очень боятся, что Светлана избежит наказания или получит отсрочку, как мама несовершеннолетнего ребенка.

Светлана Скачинская - виновница ДТП.

Светлана Скачинская - виновница ДТП.

«ХибИнформБюро» поговорил с виновницей аварии, чтобы узнать, как она живет все это время.

- Помню, что мы отдыхали на турбазе, выпили пиво. Я не знаю, что со мной произошло, я решила поехать к друзьям в таком состоянии. Сама всегда говорю, что нельзя за рулем так ездить. Первый раз у меня такое, - слезами на глазах рассказывает Скачинская. - В гостях я решила поехать домой к дочери, машину не хотела оставлять. Потом увидела, что за мной патруль ехал. Маячки не помню. Я испугалась, у меня никогда такого в жизни не было, поэтому стала убегать, чтобы скрыться.

Что было дальше, как уверяет Светлана, она помнит смутно. Все идет с приставкой «вроде»: вроде въехала на мост, потом удар, пришла в себя на следующий день в реанимации. Как ее вырезали гидравлическими ножницами из машины, женщина не помнит. Разве что есть смутные картинки что не могла вытащить ноги – их зажало металлом. На видео, которое сделали спустя несколько мгновений, как женщину освободили из изуродованной машины, видно, что она показывает матери Сергея средний малец.

Сергей Марченков погиб на месте.

Сергей Марченков погиб на месте.

- Я средний палец не помню, я вообще была в шоковом состоянии. Не знаю, это ли я хотела показать. На следующий день, когда пришла в себя, первым делом спросила, что произошло, кто был в машине, что с ними случилось. Наверное, еще нет осознания того, что произошло, оно приходит постепенно, - продолжает виновница аварии.

Мама Сергея Елена Колычева не раз говорила, что так и не услышала от убийцы сына извинений. Разве что на передачи у Андрея Малахова прозвучало что-то наподобие этого. Сама же Светлана настаивает, что пыталась извиниться, когда ей дали телефон Елены.

- Звонила, хотела извиниться. Может, месяц назад, когда телефон дали ее. Но трубку не брала, постоянно занято было. Я отправила смску. Не знаю, читала или нет. Ответа не было, - говорит Светлана.

На непростой вопрос, почему для Вики, которая сейчас недееспособна, деньги для реабилитации собирают всем миром, а сама водитель не дала ни копейки, у нее четкого ответа нет.

- Пока не участвовала [в сборе денег], как будет возможность, тогда да, - объясняется апатитчанка.

Виктория Смирнова выжила, но ей предстоит долгое лечение.

Виктория Смирнова выжила, но ей предстоит долгое лечение.

Светлане грозит до 12 лет лишения свободы. О том, что ей надо отправиться в колонию, женщина думать явно не хочет. И на вопрос, а какое бы наказание выбрала для себя, тоже отвечает уклончиво.

- Я все приму, все мое будет . Я никогда никого не сужу, на это есть суд, который сам решает, кому и сколько. Еще раз хочу принести извинения маме Сергея и родителям Виктории. Буду деньгами помогать, хотя это судом и так будет [назначено]. Я искренне извиняюсь. Но после такого происшествия просто не знаю, как люди могут не искренне говорить. Еесли они когда-нибудь смогут меня простить… Хотя такое невозможно простить. Я это понимаю, - говорит в конце беседы Светлана.

Светлана врезалась в машину Сергея на скорости свыше 150 км/ч. Фото: "ХибИнформБюро"

Светлана врезалась в машину Сергея на скорости свыше 150 км/ч. Фото: "ХибИнформБюро"

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