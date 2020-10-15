Виновница смертельного ДТП в Апатитах 23 мая: "Я не помню, как показала матери погибшего средний палец"

Больше четырех месяцев прошло с момента страшной аварии на путепроводе в Апатитах. Напомним: 23 мая 32-летняя Светлана Скачинская на своем Mitsubishi Pajero врезалась в SsangYong, за рулем которого был 20-летний Сергей Марченков. Женщина была очень пьяна и уходила от преследования сотрудниками ДПС. Сергей погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, которая была на пассажирском сидении, вылетела через стекло на дорогу, сейчас ей требуется дорогостоящее лечение. Сама Светлана получила множественные переломы, в том числе таза и открытый левой ноги.

Против водителя возбудили уголовное дело, сейчас его расследование завершено, материалы готовятся к передаче в суд после прокурорской проверки. Родные Сергея очень боятся, что Светлана избежит наказания или получит отсрочку, как мама несовершеннолетнего ребенка.

Светлана Скачинская - виновница ДТП.

«ХибИнформБюро» поговорил с виновницей аварии, чтобы узнать, как она живет все это время.

- Помню, что мы отдыхали на турбазе, выпили пиво. Я не знаю, что со мной произошло, я решила поехать к друзьям в таком состоянии. Сама всегда говорю, что нельзя за рулем так ездить. Первый раз у меня такое, - слезами на глазах рассказывает Скачинская. - В гостях я решила поехать домой к дочери, машину не хотела оставлять. Потом увидела, что за мной патруль ехал. Маячки не помню. Я испугалась, у меня никогда такого в жизни не было, поэтому стала убегать, чтобы скрыться.

Что было дальше, как уверяет Светлана, она помнит смутно. Все идет с приставкой «вроде»: вроде въехала на мост, потом удар, пришла в себя на следующий день в реанимации. Как ее вырезали гидравлическими ножницами из машины, женщина не помнит. Разве что есть смутные картинки что не могла вытащить ноги – их зажало металлом. На видео, которое сделали спустя несколько мгновений, как женщину освободили из изуродованной машины, видно, что она показывает матери Сергея средний малец.

Сергей Марченков погиб на месте.

- Я средний палец не помню, я вообще была в шоковом состоянии. Не знаю, это ли я хотела показать. На следующий день, когда пришла в себя, первым делом спросила, что произошло, кто был в машине, что с ними случилось. Наверное, еще нет осознания того, что произошло, оно приходит постепенно, - продолжает виновница аварии.

Мама Сергея Елена Колычева не раз говорила, что так и не услышала от убийцы сына извинений. Разве что на передачи у Андрея Малахова прозвучало что-то наподобие этого. Сама же Светлана настаивает, что пыталась извиниться, когда ей дали телефон Елены.

- Звонила, хотела извиниться. Может, месяц назад, когда телефон дали ее. Но трубку не брала, постоянно занято было. Я отправила смску. Не знаю, читала или нет. Ответа не было, - говорит Светлана.

На непростой вопрос, почему для Вики, которая сейчас недееспособна, деньги для реабилитации собирают всем миром, а сама водитель не дала ни копейки, у нее четкого ответа нет.

- Пока не участвовала [в сборе денег], как будет возможность, тогда да, - объясняется апатитчанка.

Виктория Смирнова выжила, но ей предстоит долгое лечение.

Светлане грозит до 12 лет лишения свободы. О том, что ей надо отправиться в колонию, женщина думать явно не хочет. И на вопрос, а какое бы наказание выбрала для себя, тоже отвечает уклончиво.

- Я все приму, все мое будет . Я никогда никого не сужу, на это есть суд, который сам решает, кому и сколько. Еще раз хочу принести извинения маме Сергея и родителям Виктории. Буду деньгами помогать, хотя это судом и так будет [назначено]. Я искренне извиняюсь. Но после такого происшествия просто не знаю, как люди могут не искренне говорить. Еесли они когда-нибудь смогут меня простить… Хотя такое невозможно простить. Я это понимаю, - говорит в конце беседы Светлана.

Светлана врезалась в машину Сергея на скорости свыше 150 км/ч. Фото: "ХибИнформБюро"

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