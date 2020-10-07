Родители юноши, погибшего в ДТП по вине пьяного водителя: "Мы очень боимся, что убийца нашего Сережи избежит наказания"

От машины, в которую врезалась пятная женщина-водитель, мало что осталось. Фото: "Хибинформбюро"

В мае этого года в Апатитах по вине пьяной женщины-водителя произошла авария. 32-летняя северянка уходила от преследования сотрудниками ДПС на скорости почти 149 километров в час на своем Mitsubishi Pajero и врезалась в SsangYong. За его рулем сидел 20-летней Сергей Марченков, он погиб на месте.

Его девушка - 18-летнеяя Виктория Смирнова впала в кому, сейчас на ее лечение и реабилитацию собирают деньги всем миром.

Родные Сергея прервали молчание в соцсетях, потому что боятся, что виновница аварии, которая, кстати, получила самые не серьезные повреждения, избежит наказания.

- Мы не знаем, можно ли называть людьми тех, кто совершает столь бесчеловечные преступления. На данный момент дело в прокуратуре и скоро будет передано в суд, но мы очень боимся, что убийца нашего Сережи избежит наказания или получит его не в полной мере, да еще и с отсрочкой. Выкладываем в сеть видео этой ужасной катастрофы, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после". Просим распространить видео для придания огласке, чтобы виновница ДТП не смогла избежать наказания. Берегите себя и своих близких, будьте осторожны на дороге и пожалуйста, никогда не садитесь нетрезвыми за руль, - написали родные погибшего молодого человека в "ВКонтакте".

Напомним: ранее в сети появилась петиция с требованием справедливого наказания для северянки, устроившей аварию.

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