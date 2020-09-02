Андрей Малахов призвал помочь18-летней Вике Смирновой из Апатитов, пострадавшей в ДТП

18-летней Виктории Смирновой предстоит долгая реабилитация. Фото: vk.com/club197770149

Пока длится расследование уголовного дела по громкому ДТП в Апатитах, случившемуся 23 мая этого года в Апатитах, родные выжившей в аварии 18-летней Виктории Смирновой срочно ищут деньги, чтобы поставить дочь на ноги.

Напомним, 32-летняя женщина села пьяной за руль Mitsubishi Pajero, на скорости 148 км/ч она уходила от преследования сотрудниками ДПС и врезалась в SsangYong. 20-летний водитель второй иномарки погиб на месте, Вике, которая сидела на переднем пассажирском сидении, повезло выжить. Но почти два месяца девушка провела в коме. Недавно состояние Вики улучшилось, но ей требуется долгая и серьезная реабилитация, чтобы встать на ноги. Полной суммы на оплату работы медцентров у семьи апатитчанки нет, поэтому родные обратились за помощью к землякам.

Поддержал Вику и Андрей Малахов, который следит за новостями из родного города и даже освещал резонансное ДТП в своей передаче "Прямой эфир".

- Семья Виктории Смирновой и редакция программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" обращаются ко всем зрителям, кто остался неравнодушен к судьбе Виктории — вы можете именно сейчас помочь ей вернуться к прежней жизни! - говорится на сайте программы "Прямой эфир".

Узнать подробности сбора денег можно в группе поддержки Вики.

Реквизиты для перевода:

Сбербанк: 5469410012349944 Номер телефона: +79969213226 Подключена система быстрых платежей для перевода с других банков без комиссии. ФИО получателя: Смирнова Анжела Викторовна

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