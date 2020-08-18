Родственники пострадавшей в ДТП в Апатитах девушки собирают деньги на ее реабилитацию

Вика Смирнова продолжает бороться за жизнь после страшного ДТП. Фото: vk.com/club197770149

Три месяца прошло с момента смертельной аварии в Апатитах, которая разделила жизнь сразу трех семей на «до» и «после». Напомним: в ночь на 23 мая пьяная автоледи Светлана Скачинская на внедорожнике на скорости 200 километров в час вылетела на встречную полосу и протаранила SsangYong. От страшного удара 20-летний водитель «корейца» Сергей Марченков погиб на месте, а его 18-летняя пассажирка Виктория Смирнова продолжает бороться за жизнь. У девушки множественные переломы и черепно-мозговая травма с контузионными очагами.

- Вика вышла из комы, но в сознание еще не пришла. Мы рассматриваем варианты ее реабилитации в Москве, - рассказывает сестра пострадавшей девушки Анжела Смирнова. - Лечение в реанимации Мурманской областной больницы закончено. Мы все верим в Вику! Знаем, она справится со всеми трудностями

Однако лечение в столице обойдется семье Вики в кругленькую сумму. В Мурманской области нет специализированной реабилитации. Девушку уже согласились принять два столичных реабилитационных центра «Три сестры» и «Медси». В первом трехмесячный курс обойдется в 2 530 000 рублей, во втором двухмесячный – в 3 миллиона рублей. Родители Виктории не располагают полной суммой на реабилитацию дочери, а виновница аварии не спешит с предложениями о помощи девушки, чью жизнь сломала пьяной гонкой.

Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка Смирновой Анжелы Викторовны 5469410012349944, которая привязана к номеру телефона +7-996-921-32-26 (подключена система быстрых платежей для перевода с других банков без комиссии).

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