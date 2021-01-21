Жительница Апатитов, устроившая смертельное ДТП, не стала обжаловать приговор

Суд признал Светлану Скачинскую виновной и поговорил ее к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Фото: Личный архив.

В конце декабря Апатитский городской суд вынес приговор Светлане Скачинской, которая устроила смертельное ДТП в мае 2020 года. Женщина села пьяной за руль Mitsubishi Pajero и врезалась в SsangYong. 20-летний водитель Сергей Марченков погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, находившаяся на переднем пассажирском сидении, выжила, но теперь прикована к кровати.

Суд признал Светлану Скачинскую виновной и поговорил ее к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Также она должна будет выплатить семье погибшего Сергея 1,3 миллиона рублей, а семье Вики - миллион рублей.

У апатитчанки была возможность обжаловать приговор, но она не стала это делать, и приговор вступил в силу. Отбывать наказание женщина будет за пределами Мурманской области, так как у нас в регионе нет женских колоний.

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