Житель Мурманска заказал из Китая больше килограмма прегабалина для продажи

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: мурманская таможня

29-летний житель Мурманска по почте заказал из Китая больше килограмма сильнодействующего вещества, которое запрещено к свободному обороту в России. Речь идет о прегабалине - это лекарственный препарат, который применяется при эпилепсии и отпускается по рецепту.

- Правоохранители задержали мурманчанина в момент получения международного отправления, заказанного им на одном из сайтов Китая. Внутри посылки находилось почти 1,3 килограммов прегабалина, что подтвердила проведенная экспертиза, - сообщили в пресс-службе мурманской таможни.

Ввоз в РФ подобных лекарственных препаратов возможен, но при наличии документов, подтверждающих назначение человеку этих лекарств. У задержанного мужчины таких документов не оказалось. Как выяснилось, сильнодействующее вещество в крупном размере северянин купил для незаконной продажи в Мурманске.

Мурманской таможней в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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