В Кировске автобус с пассажирами врезался в остановку

Пострадавших нет. Фото: vk.com/pdsh51/Алексей Масленников

26 марта в Кировске произошла авария при участии рейсового автобуса с пассажирами. Общественный транспорт врезался в остановку на проспекте Ленина, 39. К счастью, пострадала только передняя часть автобуса, а с людьми все в порядке. Причиной случившегося стал гололед. Видимо, дорогу посыпать не успели.

- В салоне автобуса находилось пять человек, в данном ДТП пострадавших нет. Рейсовый автобус двигался из Кукисвумчорр в сторону поселка Титан. Когда он подъезжал к остановке, было достаточно скользко и транспорт немного занесло, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителям сейчас стоит быть предельно внимательными, ведь из-за потепления гололед кругом.

Напомним: по Мурманску ездил неисправный пассажирский автобус. У транспорта нормально не работали стеклоочистители, поворотник и боковые огни.

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