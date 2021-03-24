По Мурманску ездил неисправный пассажирский автобус

Сотруднику выписали административный штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске разъезжал неисправный автобус, что могло легко привести к ДТП. Несоблюдение законодательства о безопасности дорожного движения выявила прокуратура Ленинского округа. Нарушителем оказалось ООО «Трансфер», осуществляющее перевозку пассажиров и багажа.

- Должностное лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспорта, выпустило на линию автобус с имеющимися неисправностями. А именно, не работали в установленном режиме контурные боковые огни, стеклоочистители, а также левый указатель поворота, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении должностного лица перевозчика вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ. Сотруднику выписали административный штраф.

Напомним: в Мурманске пассажиров возила маршрутка с неисправными тормозами. Перевозчику также назначили административный штраф.

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