ДТП на трассе Мишуково-Снежногорск: бетономешалка врезалась в длинномер

В аварии пострадавших нет. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

22 марта в Мурманской области произошло ДТП с участием двух грузовых машин. Движение встало, так как один из грузовиков развернуло поперек дороги. Автомобилистам приходится искать альтернативные маршруты или разворачиваться домой.

- На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулись бетономешалка и длинномер. Из-за происшествия было перекрыто движение для других транспортных средств. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

К слову, в регионе ухудшилась погода, так что водителям стоит учитывать метеоусловия и быть внимательными на дорогах. А от дальних поездок лучше отказаться.

Напомним: на дороге Оленегорск-Ловозеро мазутовоз объезжал застрявшую машину и устроил смертельное ДТП. Большегруз раздавил легковушку.

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