В Мурманске вспыхнул автобус с пассажирами, пострадал один человек

Причина ЧП устанавливается. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Вечером 14 марта в Мурманске на Восточно-объездной дороге загорелся автобус с пассажирами. Черный дым, поднимающийся ввысь от транспорта, был очень хорошо заметен из разных точек города.

- В 19.11 поступил сигнал о возгорании рейсового автобуса. По предварительным данным, один пострадавший - водитель, который был передан бригаде скорой медицинской помощи. Все остальные эвакуированы, на месте работают сотрудники пожарно-спасательной части №7, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Что стало причиной случившегося - еще предстоит выяснить.

К слову, на Ленинградке еще один пожар случился в конце февраля - загорелась иномарка, из-за того, что водитель накрыл мотор одеялом.

Напомним: на прошлых выходных в Мурманске столкнулись троллейбус и автобус. Водители жалуются, что на дорогах у остановок общественного транспорта гололед.

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