Следователи закончили расследование уголовного дела об истязании мальчика отчимом в Мончегорске

Сейчас расследование уголовного дела об истязании завершено. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В марте 2020 года в Мончегорске произошла дикая история: 25-летний мужчина так избил своего 8-летнего пасынка Пашу (имя изменено), что он попал в больницу с разрывом кишечника.

Тогда вскрылась ужасная правда: мужчина много месяцев издевался над мальчиков, его прабабушка пыталась обратить на это внимание органов опеки, но те не видели проблемы. В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела (за умышленное причинение тяжкого время малолетнему и за истязание), еще одно - в отношении матери Паши, которая молчала о том, что творится в ее семье (за лишение свободы сына и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также под проверку попали органы опеки и администрация Мончегорска.

Сейчас расследование уголовного дела об истязании завершено.

- С середины 2019 года до начала 2020-го на территории городов Мончегорска и Сочи в отношении мальчика его отчимом совершены истязание с применением пытки, причинение вреда здоровью разной степени тяжести с особой жестокостью, незаконное лишение свободы. При этом мать ребенка, ненадлежащим образом исполняя обязанности по воспитанию сына, во избежание наступления для своего супруга неблагоприятных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности скрывала от правоохранительных органов факты совершения в отношении него противоправных действий, а также лишала ребенка свободы, незаконно удерживая совместно с мужем в загородном доме без полноценного питания, необходимой помощи и заботы, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Сейчас мужчина находится под стражей. Мать Паши суд лишил родительских прав, мальчика передали родному отцу.

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