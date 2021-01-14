В марте прошлого года 8-летнего Пашу* из Мончегорска доставили в больницу с разрывом кишечника. До такого состояния его избил 25-летний отчим, который, вероятно, и раньше издевался над ребенком.Сейчас в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела, еще одно - в отношении органов опеки, которым поступали жалобы от родных Паши, в том числе прабабушки, но ответных действий не было.Не осталась в стороне и мама мальчика. Она знала, как отчим обращается с пасынком, но молчала. В отношении северянки также возбуждено уголовное дело, а еще в прошлом году ее лишили родительских прав. Паша временно остался жить с прабабушкой, но сейчас его забрал к себе родной отец. При этом мать ребенка лишили прав в июле 2020 года, а его отец обратился в суд о передаче ему сына на воспитание только в октябре. До этого суд посчитал, что Паше рано жить у папы, ведь он почти не общался с ним все эти годы.- В октябре при рассмотрении дела суд установил, что начиная с мая истец активно начал налаживать взаимоотношения с сыном, с августа 2020 года мальчик проживает в семье отца. Для ребенка созданы все необходимые условия для комфортного проживания, развития и воспитания. Между членами семьи истца и ребенком сложились теплые, родственные отношения, мальчик окружен заботой и вниманием, посещает школу в г. Апатиты. По мнению специалистов компетентных органов, а также психологов, несовершеннолетний комфортно чувствует себя в семье отца, адаптируется к новым условиям проживания и обучения, стал весел, подвижен, открыт и доброжелателен, - сообщили в пресс-службе Мончегорского городского суда.Впереди - суд на отчимом-истязателем. Напомним: северяне создали петицию, требуя наказать и мать Паши. Ее подержало свыше 9 тысяч человек.* Имена измененыЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджет Мурманской области на 2021 год будет дефицитный, но социально ориентированный. При доходах в 82,4 миллиарда рублей, расходы составят 86,4 миллиарда рублей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru