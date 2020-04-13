Родственники мальчика из Мончегорска, избитого отчимом до реанимации: «В опеке нам говорили, что рассказы о побоях — детские фантазии»

Даже в официальной сводке следственного комитета по Мурманской области, где самые страшные преступления преподносятся без лишней эмоциональности, эта история из Мончегорска звучит страшно.

- По версии следствия, 25 марта в реанимационное отделение городской больницы Мончегорска доставили мальчика, 2012 года рождения, с множественными телесными повреждениями, которые причинены ему отчимом. В настоящее время ребенок переведен в реанимационное отделение детского медучреждения в Мурманске. Следственным отделом по городу Мончегорск расследуется уголовное дело в отношении мужчины, 1995 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего", - дают сухую информацию в правоохранительном ведомстве.

Началась черная полоса в жизни семьи из Мончегорска в июне прошлого года. Тогда Екатерина Усакова* привела в дом Кирилла, за которого вышла замуж. Он стал отчимом для семилетнего Паши.

Как говорит прабабушка мальчика Валентина Андреевна, первую неделю мужчина был обходительный и вежливый, а потом вдруг заявил, что самое страшное для мальчика — не видеть прабабушку, поэтому он запрещает им видеться. Это был тревожный звонок, который насторожил родных. Тем более, что в семье всегда были теплые отношения, Валентина Андреевна растила Пашу, правнук и внучка жили у нее четыре года после роддома.

Но все же иногда мальчик виделся с прабабушкой. С каждой встречей та замечала, что с ребенком что-то не то. Екатерина же и вовсе пропала с радаров.

- Он не оставлял их нигде. В ПДН (отдел по делам несовершеннолетних), опеку — везде он с ними по кабинетам ходит. В школу он ходил, мне сказал, что я прабабушка и никто, - рассказывает Валентина Андреевна.

Бить Пашу Кирилл начал сразу. В сентябре мальчик ночевал у бабушки, и та заметила, что у него есть ссадины на теле. Она спросила, откуда, но мальчик ответил, что не знает.

- Потом мы стали ложиться спать. Я рассказывала ему сказку, он перевернулся на правый бок и взвизгнул. Сказал, что болит в груди и спина. Стал рассказывать, что Кирилл толкал его в грудь кулаком, что он два раза упал на пол, потом на переноску кошачью, потом на гладильную доску. «А потом, прабабушка, я ничего не помню», - сказал он мне. В больницу не обратились — документов у меня не было, - говорит Валентина Андреевна.

Достучаться до Екатерины родственники не могли.

- Она не открывала дверь, не отвечала на телефон, - вспоминает тетя девушки Елена Билай.

Тогда прабабушка начала оббивать пороги ПДН и опеки, тем более, что семья состояла на учете. Но везде была глухая стена. Как вспоминает Валентина Андреевна, если в той же опеке сначала Кирилла называли наглым молодым человеком, который пытается диктовать свои правила, спустя несколько месяцев он уже становился «адекватным» в глазах сотрудников. Проверки в доме Усаковых были, но наличие игрушек и холодильник с едой успокаивал соцработников.

- Паша замкнулся, потому Кирилл ему угрожал — будешь рассказывать, кто тебя бил, отдадим в детский дом, - говорит Елена Билай. - А Паша ведь говорил, что у Кирилла есть бита, электрошокер, и он снимал ему трусы и говорил, что прижжет достоинство.

В конце декабря, как вспоминают его родные, мальчик пришел в школу буквально синий от гематом. Причем семья узнала об этом из городских пересудов. Тогда Кирилл и его мама пытались объяснить тем, что Паша неудачно поиграл в одном из детских парков развлечений в Мурманске.

25 марта случилось страшное: Кирилл избил Пашу до полусмерти. Разрыв кишечника, семь часов операции. Мальчик выжил, сейчас проходит лечение. Во время обследования у него на голове нашли старые шрамы и сломанные ребра… Мальчик пока пытается не вспоминать, что с ним произошло, только лежит на кровати и кусает губы...

Кирилл сейчас находится в СИЗО, а его… защищают бывшая жена и сожительница. У каждой от изверга по ребенку. Родным мальчика они пишут гневные сообщения в «ВКонтакте» с требованием не привлекать внимание к этой истории, в случившемся они винят только Екатерину.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, также обещают дать и оценку органам опеки и попечительства, которые, похоже, оказались слепы.

- Когда я рассказывала, что Пашу бьют, мне говорили, что это все детские фантазии. «Вы разве не знаете, как дети сочиняют?» - говорили мне, - возмущена Валентина Андреевна.

* Имена изменены

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