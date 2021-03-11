Сила ветра в Мурманской области достигает 28 метров в секунду

По прогнозу синоптиков, бушевать ветер будет все 11 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

С вечера 10 марта в Мурманской области стала портиться погода. Из-за сильного ветра и метели закрыли дороги на Териберку и Заполярный-Сальмиярви.

По прогнозу синоптиков, бушевать ветер будет все 11 марта. В некоторых городах даже на улицу выходить не хочется.

- По данным на 9 утра четверга, порывы ветра в Туманном составляли 11 м/с, в Полярном, Мончегорске - 13 м/с, в Никеле и Ура-Губе - 14 м/с, Мурманске - 17 м/с, Териберке - 28 м/с, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

К счастью, синоптики дают оптимистичный прогноз на ближайшие дни: морозы будут ослабевать, а ветер постепенно утихать. И все-таки это пока не говорит о том, что весна пришла не только по календарю. Водителям рано расслабляться, да и всем остальным: по данным регионального Роспотребнадзора, такая погода способствует росту ОРВИ.

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