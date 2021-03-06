В Мурманске завершают реконструкцию каньонов областного онкодиспансера

Работы должны быть завершены в срок. Фото: vk.com/vvsandurskiy

В Мурманске реконструкция каньонов областного онкологического диспансера вышла на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель губернатора и министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

- 6 марта запустили систему приточно-вытяжной вентиляции по постоянной схеме. После праздников - 9 марта – специалист приступит к пуско-наладке медицинского оборудования, - отметил министр на личной странице в соцсетях.

Реконструкция и технологическое обновление онкодиспансера идет в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». На борьбу с онкологическими заболеваниями направили 2,4 миллиарда рублей.

Работы должны быть завершены в срок - до конца 2021 года.

Напомним: пока идет строительство диспансера, в Мурманске работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Там жители региона могут в кратчайшие сроки узнать, есть у них злокачественное новообразование или нет.

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