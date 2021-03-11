Когда из Мурманской области уйдут морозы

Морозы вместе с ветром должны уйти. Фото: Олег ФИЛОНОК

Морозы, как и снегопады, которые не давали покоя весь февраль, уже всем порядком надоели. Хочется весны, теплого солнышка и, желательно, поменьше ветра.

О том, когда жителям Заполярья стоит ждать потепления, "КП" рассказали в мурманском гидрометцентре.

- Прогнозируем, что минувшая ночь была последней, когда по Кольскому полуострову были столь низкие температуры. Нужно переждать два дня, и порывистый ветер тоже утихнет. Дневная температура воздуха уже нас манит весной. Конечно, плюсовой температуры пока нет, но в ближайшие дни она будет повышаться. По Мурманской области днем ожидается от -3 до -10 градусов, - отметила начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Но раньше времени радоваться не стоит. По словам синоптика, нет никакой гарантии, что через неделю морозы снова к нам не придут. Что ж, будем надеяться на лучшее.

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