Дорогу на Териберку и Туманный закрывают из-за плохой погоды

Движение будет ограничено. Фото: vk.com/my_teriberka

В очередной раз дорогу в столь любимое путешественниками поморское село закрывают из-за капризов небесной канцелярии. Придется обождать непогоду, чтобы не оказаться во власти зимней стихии.

- 10 марта с 22.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, поземка) будет закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в Мурманскавтодоре.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, а если все-таки выдвинулись в путь, то остановиться и переждать непогоду в ближайшем населенном пункте или придорожных кафе.

Напоминаем, что на официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии региональных дорог. Также данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодора по телефонам (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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