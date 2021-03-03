Роспотребнадзор по Мурманской области: нынешняя погода опасна для здоровья северян

К счастью, в Мурманскую область в этот сезон не пришел грипп. Фото: Боярская Екатерина

Капризы погоды доставляют хлопот не только коммунальщикам и другим службам, которые чистят дворы, вывозят мусор и наводят порядок в городе. Больше работы и у врачей, ведь из-за коронавируса им и так некогда отдыхать, а тут еще традиционно плохая в это межсезонье погода добавляет проблем.

Глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева отметила на оперативном заседании оперативного штаба, что заболеваемость коронавирусом в последнее время снизилась в три раза, а также вниз пошла и кривая с ОРВИ. Вот только осторожным надо быть и дальше.

- На прошедшей, восьмой календарной неделе текущего года (с 22 по 28 февраля), по данным мониторинга, в области отмечено незначительное превышение недельных эпидемических порогов в основном за счет взрослого населения. Во всех возрастных категориях наблюдается снижение темпа регистрации. - На территории области погодные условия в марте весьма переменчивы, характеризуются перепадами в температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений в течение суток, ветром, переменных направлений, осадками в виде снега и дождя. Это создает благоприятные условия для распространения респираторных вирусов, повышает риски для заболевания.

К счастью, в Мурманскую область в этот сезон не пришел грипп.

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