В Кандалакше работник сорвался во время чистки крыши

Мужчину от падения спас трос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снегопады и оттепель последних дней сделали свое коварное дело: с крыш падает наледь и снежные шапки. Впрочем, опасно не только на земле, но и на кровле.

Так, 1 марта в Кандалакше на скользкой крыше не удержался рабочий, который ее чистил.

- При проведении работ по очистке крыши от снежных масс работник, осуществлявший данное действие, сорвался. Благодаря страховочному тросу он не пострадал. Мужчину спасли сотрудниками Кандалакшской аварийно-спасательной службы, - сообщил врио начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил бороться со снежной кашей. А еще ранее - с наледью.

Напомним: в Апатитах на производстве пострадал 27-летний работник - его правую руку затянуло в механизм и оторвало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис пообещал «контрольную закупку» муниципалитетам. В администрациях проверят, как работают уполномоченные по инвестиционным проектам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru