Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Задача - быстро убрать снежную кашу, а не штрафы выписывать"

Проблему снежной стихии на оперативном совещании поднял глава региона. Фото: правительство МО

Как известно, за февраль в Мурманской области выпало очень много снега - в одной только заполярной столице больше двух месячных норм. Затем начались морозы, а с приходом весны наступило потепление и на дорогах образовалась снежная каша. Количество обращений от северян по поводу уборки улиц зашкаливает.

Проблему снежной стихии на оперативном совещании не оставил без внимания глава региона.

- У нас около 700 единиц техники работает на дорогах. Уровень мобилизации в ближайшие дни должен быть радикально увеличен. Нужно не штрафы сейчас выписывать управляющим компаниям, а задача - быстро все убрать, а потом уже разбираться с виновными лицами. Со снежной кашей нужно оперативно разобраться, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: дорогу на Териберку снова перекрыли из-за метели. Сильный ветер и снег сохранятся и в первый день весны.

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