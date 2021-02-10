К чистке кровель в Мурманске привлекут спасателей

Глава региона уточнил, что будет контролировать, как службы справляются с поставленными задачами. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уже который день в Мурманской области борются с последствиями сильных снегопадов. К слову, снежные заряды отпускают Кольский полуостров, навстречу им приходят морозы.

Но пока коммунальным службам нельзя расслабляться: надо убрать последствия непогоды. Жалобы на нерасчищенные дороги, междворовые проезды поступают каждый день десятками. Отдельная тема - сосульки, которые некоторые управляющие компании словно не видят.

- В Мурманске выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Заехал в несколько дворов - почти везде идет работа, но одномоментно во всем городе снег не убрать. Важно мобилизовать дополнительные ресурсы. Дал жесткое поручение городской администрации контролировать тему, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что для помощи коммунальщикам будут привлекать профессиональных спасателей, имеющих допуск к высотным работам. Глава региона уточнил, что будет контролировать, как службы справляются с поставленными задачами.

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